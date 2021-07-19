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«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Амировым

11:20
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Нападающий «Торонто» Родион Амиров сезон-2021/22 проведет в «Салавате Юлаеве» на правах аренды. Как сообщает официальный сайт КХЛ, уфимский клуб заключил с россиянином двусторонний контракт на один сезон.

Ранее Амиров подписал трехлетний контракт новичка с «Мэйпл Ливз», который вступит в силу с сезона-2021/22.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте-2020 под общим 15-м номером. В минувшем сезоне Амиров провел 39 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, в 9 встречах плей-офф форвард не отметился набранными баллами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/07/19/486157.html

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