«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с Амировым

Нападающий «Торонто» Родион Амиров сезон-2021/22 проведет в «Салавате Юлаеве» на правах аренды. Как сообщает официальный сайт КХЛ, уфимский клуб заключил с россиянином двусторонний контракт на один сезон.

Ранее Амиров подписал трехлетний контракт новичка с «Мэйпл Ливз», который вступит в силу с сезона-2021/22.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте-2020 под общим 15-м номером. В минувшем сезоне Амиров провел 39 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков, в 9 встречах плей-офф форвард не отметился набранными баллами.