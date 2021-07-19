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«Авангард» поместил Чудинова в список отказов

10:48
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«Авангард» в своем официальном Twitter сообщил, что защитник Максим Чудинов помещен в список отказов. Таким образом, другие клубы КХЛ смогут бесплатно забрать игрока.

По данным «СЭ», зарплата защитника составляет 40 миллионов рублей в год. Посмотреть, сколько получают все хоккеисты «Авангарда», можно здесь.

31-летний хоккеист выступает за омский клуб с 2017 года, куда перешел из СКА. В прошлом сезоне он провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (2+6) очков.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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