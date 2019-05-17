"Салават Юлаев" и "Йокерит" произвели обмен

"Салават Юлаев" и "Йокерит" совершили обмен, в результате которого нападающий Сакари Маннинен отправился в уфимский клуб, а финнская команда получила денежную компенсацию и права на Хенрика Боргстрема и Миро Хейсканена, выступающих в НХЛ.

В прошлом сезоне Маннинен в составе "Йокерита" принял участие в 68 матчах и набрал 50 (22+28) очков.

Боргстрем выступал за "Флориду", где сыграл в 50 встречах и набрал 18 (8+10) очков. Хейсканен был игроком "Далласа" – 82 матча и 33 (12+21) очка.

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