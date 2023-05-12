«Салават Юлаев» хочет приобрести Самонова

Как стало известно «СЭ», руководство «Салавата Юлаева» ведет активные переговоры с «Северсталью» по поводу приобретения вратаря Александра Самонова.

По ходу минувшего сезона 27-летний голкипер перешел в череповецкий клуб из СКА, проведя в общей сложности 33 матча в регулярном чемпионате и 6 — в плей-офф.

В матчах регулярки Самонов демонстрировал 91,4 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,39.