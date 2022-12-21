«Амур» с крупным счетом обыграл «Салават Юлаев» на выезде
«Салават Юлаев» на своем льду проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5.
В составе победителей забитыми голами отметились Кэмерон Ли (дубль), Артур Гиздатуллин, Александр Шаров и Ярослав Лихачев.
За уфимский клуб единственную шайбу забросил Иван Дроздов.
«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке с 40 очками.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Голы: Ли — 1 (Бочаров), 7:48 — 0:1. Дроздов — 9 (Панин, Мухамадуллин), 31:30 — 1:1. Гиздатуллин — 4 ( Ли, Корягин), 33:28 — 1:2. Ли — 2 (Бочаров), 35:48 — 1:3. Шаров — 5 (Махановский, Лапин), 38:44 — 1:4. Лихачев — 11 (Николишин), 58:49 — 1:5.
Вратари: Кареев (Ежов, 35:48) — Калниньш.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (4+11+18) — 25 (7+10+8).
Судьи: Раминг, Соин.
21 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
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