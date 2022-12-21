«Авангард» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
«Авангард» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами в составе омской команды отметились Алекс Броадхерст, Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский. За клуб из Астаны забил Аркадий Шестаков.
«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице «Востока» с 50 очками в 41 матче. «Барыс» находится на девятой строчке, набрав 39 очков в 42 играх.
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«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Шестаков — 8 (Вей, Григорьев), 15:15 — 1:0. Шарипзянов — 3 (Жарков, Найт), 19:41 — 1:1. А. Бродхерст — 2 (Белов, Чистяков), 27:04 — 1:2. Толчинский — 9 (п.в.), 59:07 — 1:3.
Вратари: Гудачек (56:51 — 57:16, 58:13 — 59:07, 59:53) — Демченко.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (9+5+12) — 29 (9+10+10).
Судьи: Гашилов, Оленин.
21 декабря. Астана. Барыс-Арена
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Барыс – Авангард
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|21.12
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Автомобилист – Сибирь
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Металлург – Адмирал
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Сал. Юлаев – Амур
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Северсталь – Сочи
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Локомотив – Ак Барс
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Торпедо – Витязь
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