«Спартак» на своем льду примет минское «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 22 декабря, в пятницу. Матч пройдет в МСА «Лужники» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо Минск» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также смотреть регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть своей игру на телеканале «Беларусь 5».

Матч будет приурочен ко дню отечественного хоккея и дню рождения ХК «Спартак». «Народные гуляния» на территории «Лужников» начнутся в 16.00 мск.

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