С Принсом, Паре и Тэйлором достигнута договоренность о заключении новых контрактов с понижением зарплаты

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что Шэйн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тэйлор согласились на понижение зарплат.

— Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Франсис и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально, — приводит слова Баскова сайт «Дианмо». — Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами.

Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в национальной сборной Белоруссии, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира.