Рыбар, Сергеев и Григоренко выбраны лучшими игроками первой игровой недели КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой игровой недели сезона в четырех номинациях.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Патрик Рыбар («Спартак»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Рыбара был нанесен 61 бросок (в среднем 30,5 за игру), из которых он отразил 96,72%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Сибирью» (1:0) Рибар сыграл на ноль.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».
Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Михаил Григоренко (ЦСКА), набравший 5 (3+2) очков. Григоренко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».
Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий Егор Виноградов («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в одном матче недели. Виноградов провел на льду 11 минут и 26 секунд, нанес один бросок.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -