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5 сентября, 15:47

Рыбар, Сергеев и Григоренко выбраны лучшими игроками первой игровой недели КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой игровой недели сезона в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Патрик Рыбар («Спартак»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Рыбара был нанесен 61 бросок (в среднем 30,5 за игру), из которых он отразил 96,72%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Сибирью» (1:0) Рибар сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Михаил Григоренко (ЦСКА), набравший 5 (3+2) очков. Григоренко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий Егор Виноградов («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в одном матче недели. Виноградов провел на льду 11 минут и 26 секунд, нанес один бросок.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/05/501769.html
Андрей Сергеев
Михаил Григоренко
КХЛ
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