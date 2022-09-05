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5 сентября, 15:44

«Нефтяник» объявил о подписании контракта с нападающим Ильиным

Мария Гусева
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«Нефтяник» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Ильиным.

Игрок заключил соглашение с клубом на 1 сезон. Форвард будет выступать под номером 58.

Летом 27-летний хоккеист находился на просмотре в минском «Динамо», но клуб не стал подписывать с ним полноценный контракт.

В прошлом сезоне Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провел 20 матчей в КХЛ и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.ahc-neftyanik.ru/article.asp?id=V-Neftjanike-novyj-napadajushhij-5870
Даниил Ильин
ХК Нефтяник
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