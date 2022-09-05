«Нефтяник» объявил о подписании контракта с нападающим Ильиным
«Нефтяник» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Ильиным.
Игрок заключил соглашение с клубом на 1 сезон. Форвард будет выступать под номером 58.
Летом 27-летний хоккеист находился на просмотре в минском «Динамо», но клуб не стал подписывать с ним полноценный контракт.
В прошлом сезоне Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провел 20 матчей в КХЛ и отдал две голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
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