Официальный сайт "Авангарда" сообщает, что клуб расстается с вратарем Карри Рямо и нападающими Давидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Столбергом.
– Спасибо за игру! Желаем успешного продолжения карьеры! – написано в заявлении пресс-службы омской команды.
⚡"Авангард" расстаётся с вратарем Карри Рямё и нападающими Дэвидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Стольбергом.
Спасибо за игру, парни! Желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/oIOeW8xVd5
– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 1 мая 2019 г.
⚡"Авангард" расстаётся с вратарем Карри Рямё и нападающими Дэвидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Стольбергом.
Спасибо за игру, парни! Желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/oIOeW8xVd5
Все о КХЛ – здесь
https://www.hawk.ru/news/34961/