⚡"Авангард" расстаётся с вратарем Карри Рямё и нападающими Дэвидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Стольбергом.

Спасибо за игру, парни! Желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/oIOeW8xVd5