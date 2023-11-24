Большинство руководителей клубов КХЛ выступают за увеличение лимита на легионеров

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (15 из 21) выступают за лимит на легионеров в пять человек.

Напомним, что с нынешнего сезона лимит был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.