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РПЦ отстранила от служения духовника Павла Дацюка. Он проклинал за закрытие храмов из-за коронавируса

12:24
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

СМИ неоднократно называли Сергия духовником хоккеиста Павла Дацюка.

Как пояснили в епархии, клирик наказан «в связи с публичным выступлением». Провинившемуся схиигумену нельзя совершать общественные и частные богослужения, ему запретили принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

Дополнительная информация:

www.ekateinburg-eparhia.ru/news/2020/05/27/23325/

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