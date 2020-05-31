РПЦ отстранила от служения духовника Павла Дацюка. Он проклинал за закрытие храмов из-за коронавируса

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

СМИ неоднократно называли Сергия духовником хоккеиста Павла Дацюка.

Как пояснили в епархии, клирик наказан «в связи с публичным выступлением». Провинившемуся схиигумену нельзя совершать общественные и частные богослужения, ему запретили принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.