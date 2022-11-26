Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:57

Ротенберг: «Видно, что команда восстанавливается после всех болезней. Начинаем полностью набирать обороты»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе команды над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

«Ребята — молодцы, выполнили установку. Против нас играл серьезный соперник, очень быстрая команда, которая играет в быстрый комбинационный хоккей и забивает много голов. Мы очень серьезно готовились. Видно, что команда восстанавливается после всех имевшихся болезней. Начинаем полностью набирать обороты. Тем не менее, нам есть, над чем работать.

Ждем Воробьева в следующих матчах. Он — не железный человек. Нам нужно умно подходить к ротации и не перекормить наших игроков. Исходя из этой информации, будем определять состав. Попугаев — большой и агрессивный хоккеист. Мы можем вывести его на совершенно другой уровень. Он праворукий, обладает хорошим броском, молодой и энергичный, агрессивно играет с полной самоотдачей на команду. Никита прогрессирует от игры к игре. Он отдает хорошие передачи и может играть в большинстве. Попугаев подходит под нашу систему", — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

СКА с 59 очками занимает первое место в Западной конференции. «Торпедо» идет на четвертом месте (44 очка).

29 ноября питерцы встретятся с «Сочи». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-rotenberg-ska-vosstanavlivaetsya-nachinaem-polnost-yu-nabirat-oboroty/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
0
Читайте также
«В Катаре расстраивают полупустые стадионы. На ЧМ в России была совсем другая атмосфера». Колонка Кевина Кураньи
В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов: «Мы не хотим ради системности уйти от того хоккея, который пропагандируем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 35 21 14 48
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 35 13 22 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 32 5 27 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 33 21 12 46
3 Адмирал 36 21 15 46
4 Сибирь 37 21 16 45
5 Сал. Юлаев 34 18 16 43
6 Авангард 34 19 15 41
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 34 14 20 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 14:30
Сал. Юлаев – Металлург
 - : -
27.11 14:30
Трактор – Спартак
 - : -
27.11 17:00
Ак Барс – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости