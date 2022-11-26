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Сегодня, 21:41

Артем Батрак: «Адмирал» может пошуметь в плей-офф, если займет третье-шестое место на Востоке»

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Хоккейный эксперт Артем Батрак специально назвал причины успешной игры «Адмирала» в этом сезоне. В субботу, 26 ноября, команда из Владивостока обыграла «Нефтехимик» (2:1), одержала седьмую победу подряд дома и вышла на третье место на Востоке.

— Первая причина успеха «Адмирала» — это главный тренер Леонид Тамбиев, — приводит «РБ Спорт» слова Батрака. — Каким бы он ни был жестким, принципиальным и даже скорым на выводы, он выстроил коллектив, который может добиваться результата.

Во-вторых, Тамбиев правильно делегировал роли и обязанности в команде. Либор Шулак — это человек, который, кажется, может делать на площадке все. А с ним в паре играет Колби Уильямс, он практически не выходит в большинстве и ничего не имеет против того, что у него ноль голов в сезоне. «Адмирал» весь чемпионат играет в шесть защитников, что характерная особенность команды, и выдерживает это.

В-третьих, выступление легионеров — один из важнейших элементов. Иностранцев в том числе собрал Шулак, с которым поговорил Тамбиев. То есть все друг на друга рассчитывают.

В-четвертых, это топовые показатели при игре в большинстве. Можно публиковать в учебнике, как команде с маленьким бюджетом и средними игроками забивать голы.

И, наконец, хоккеисты много на себя ловят бросков и хорошо играют в обороне, а вратари тащат все на свете. Есть результат, пошли болельщики, и у «Адмирала» очень крутая атмосфера на матчах. Также влияет то, что в клубе сейчас четко платят зарплату, и все работают в спокойных условиях.

— Способна ли эта команда пошуметь в плей-офф?

— Да, если «Адмирал» займет третье-шестое место на Востоке. Самое главное — не попасть на «Металлург», а это соперник, который умеет побеждать. И желательно не «Автомобилист». Другие команды можно проходить. Лучшего всего занять место не ниже четвертого, чтобы начинать плей-офф во Владивостоке. Мы ведь даже не знаем, что это такое — начинать серию на Дальнем Востоке, и этим можно пользоваться.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ХК Адмирал
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