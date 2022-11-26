Артем Батрак: «Адмирал» может пошуметь в плей-офф, если займет третье-шестое место на Востоке»
Хоккейный эксперт Артем Батрак специально назвал причины успешной игры «Адмирала» в этом сезоне. В субботу, 26 ноября, команда из Владивостока обыграла «Нефтехимик» (2:1), одержала седьмую победу подряд дома и вышла на третье место на Востоке.
— Первая причина успеха «Адмирала» — это главный тренер Леонид Тамбиев, — приводит «РБ Спорт» слова Батрака. — Каким бы он ни был жестким, принципиальным и даже скорым на выводы, он выстроил коллектив, который может добиваться результата.
Во-вторых, Тамбиев правильно делегировал роли и обязанности в команде. Либор Шулак — это человек, который, кажется, может делать на площадке все. А с ним в паре играет Колби Уильямс, он практически не выходит в большинстве и ничего не имеет против того, что у него ноль голов в сезоне. «Адмирал» весь чемпионат играет в шесть защитников, что характерная особенность команды, и выдерживает это.
В-третьих, выступление легионеров — один из важнейших элементов. Иностранцев в том числе собрал Шулак, с которым поговорил Тамбиев. То есть все друг на друга рассчитывают.
В-четвертых, это топовые показатели при игре в большинстве. Можно публиковать в учебнике, как команде с маленьким бюджетом и средними игроками забивать голы.
И, наконец, хоккеисты много на себя ловят бросков и хорошо играют в обороне, а вратари тащат все на свете. Есть результат, пошли болельщики, и у «Адмирала» очень крутая атмосфера на матчах. Также влияет то, что в клубе сейчас четко платят зарплату, и все работают в спокойных условиях.
— Способна ли эта команда пошуметь в плей-офф?
— Да, если «Адмирал» займет третье-шестое место на Востоке. Самое главное — не попасть на «Металлург», а это соперник, который умеет побеждать. И желательно не «Автомобилист». Другие команды можно проходить. Лучшего всего занять место не ниже четвертого, чтобы начинать плей-офф во Владивостоке. Мы ведь даже не знаем, что это такое — начинать серию на Дальнем Востоке, и этим можно пользоваться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|33
|22
|11
|49
|3
|Локомотив
|35
|21
|14
|48
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|34
|18
|16
|41
|6
|Спартак
|36
|17
|19
|39
|7
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|37
|8
|Витязь
|34
|15
|19
|37
|9
|Северсталь
|35
|13
|22
|34
|10
|Куньлунь
|36
|13
|23
|29
|11
|Сочи
|32
|5
|27
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|34
|23
|11
|49
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|4
|Сибирь
|37
|21
|16
|45
|5
|Сал. Юлаев
|34
|18
|16
|43
|6
|Авангард
|34
|19
|15
|41
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|35
|14
|21
|30
|10
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|27.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|27.11
|14:30
|
Трактор – Спартак
|- : -
|27.11
|17:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -