Ротенберг высказался о датах переезда СКА на новую арену

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переезд клуба на новую арену в Санкт-Петербурге.

«Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы — не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем. Это зависит от решения ПАО «Газпром», нашего акционера и главного спонсора», — сказал Ротенберг.

Сдача «СКА-Арены» намечена на осень 2023 года. Вместимость арены на хоккейных матчах составит 21,5 тысяч человек.