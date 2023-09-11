Ротенберг сообщил, что Мичков переходит из СКА в «Сочи» на правах аренды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил, что нападающий команды Матвей Мичков переходит в «Сочи».

Ранее «СЭ» сообщал, что питерский клуб снова отдал 18-летнего игрока в аренду сочинцам.

«Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды. Считаю, это правильное решение — у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также тренер СКА отметил, что считает Мичкова игроком «первого-второго звена, первого-второго большинства» и не хочет «мариновать» игрока в запасе.

«Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» — написал Ротенберг.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.