Максим Третьяк провел 100-й матч в КХЛ и отметился третьим «сухарем» в карьере

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк совершил 41 сейв в выездном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:0).

Как сообщает пресс-служба лиги, эта игра стала для 26-летнего голкипера 100-й в КХЛ. Также внук Владислава Третьяка провел третий «сухой» матч в карьере.

«Сочи» набрал 4 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 13 сентября против «Северстали».