Ротенберг: «У нас еще в январе два матча с ЦСКА, нужно серьезно подготовиться»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обоюдно острая игра, отличный хоккей, сильная команда ЦСКА, поздравляю их с победой. Болельщики хорошо поддерживали, прекрасная атмосфера на арене. Уверен, хоккей всем понравился. Сейчас счет в серии 2-2. У нас третий период не удался, где-то наши молодые ребята совершили ошибки. Мы ждём возвращения некоторых игроков нашего состава. Ребята болеют, много травм. Скоро все вернутся. В то же время нужно уметь выигрывать любым составом, уметь играть даже на фоне усталости. В плей-офф так и нужно вытягивать игры. Нам есть над чем работать. У нас еще в январе два матча с ЦСКА, нужно серьезно подготовиться. Сегодня к ребятам нет претензий по самоотдаче. Все пластались, бились, ловили шайбу на себя. Второй гол Окулова — молодец, бросил. Это мастерство, надо брать на вооружение нам, бросать отовсюду. В таких ситуациях мы должны знать, что ЦСКА бросает. В такие моменты нужно правильно сыграть и в сторону ворот, и от ворот. Будем работать, нужно улучшить большинство, мы понимаем как. Сильный соперник, отлично играют, сильная команда. Поздравляем ЦСКА с победой», — цитирует пресс-служба клуба Ротенберга.
ЦСКА с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а СКА продолжает лидировать — 73 очка.
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|16
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|27
|16
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|4
|Торпедо
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|28
|16
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|5
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|44
|25
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|6
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|25
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|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
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|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
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|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|44
|21
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|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|42
|17
|25
|40
|29.12
|12:30
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Адмирал – Амур
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