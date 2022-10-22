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Сегодня, 04:15

Ротенберг назвал «Куньлунь» канадскими хулиганами из Мытищ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень серьезный соперник, мы серьезно готовились. Понимали, что будет очень много провокаций. Они еще на прошлой игре нам что-то обещали в Мытищах. Команда играет в канадском стиле, как мы говорим — канадские хулиганы из Мытищ. Понимали, что с ними будет тяжело. Нашей задачей было показать свою игру, не поддаваться на провокации, отвечать голами. Два периода мы велись на провокации, на третий нужно было выходить другой командой. Тяжело играть, когда тебя по рукам и ногам связывают, но я думаю, профессионалы разберутся. Перед третьим периодом был серьезный разговор, ребята хорошо отреагировали, поэтому большая благодарность команде и болельщикам. Очень важная победа, готовимся к следующей игре», — цитирует пресс-служба лиги Ротенберга.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче. «Куньлунь» занимает 10-е место, имея на счету 19 очков в 22 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504218.html
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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Роман Ротенберг
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