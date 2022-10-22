Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:35

Федоров — о победе ЦСКА над «Автомобилистом»: «Дисциплина бьет класс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, что соперник будет играть быстро, крупная и мобильная команда. Немножко не вошли в игру, но потом сыграли хорошо. Дисциплина бьет класс, продолжаем движение в правильном направлении шаг за шагом, шлифуем игру, чтобы действовать надёежно и просто. Состояние Нестерова? Тренируется, готовится к следующим играм, решили, что ему нужен период, чтобы восстановиться. У него нет травмы, Никита выглядел уставшим, мы решили прояснить этот вопрос до конца. У нас идет процесс изучения того, как он себя чувствует», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504218.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
ПВО сработала вблизи Антоновского моста в Херсоне
Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве
В ООН указали на «нездоровую риторику» после слов главы СНБО о русском языке
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заварухин рассказал, чего не хватило «Автомобилисту» в матче с ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 20 13 7 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Спартак 22 10 12 25
7 Витязь 21 10 11 24
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 21 11 10 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 13:30
Сибирь – Витязь
 - : -
22.10 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
22.10 17:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости