Федоров — о победе ЦСКА над «Автомобилистом»: «Дисциплина бьет класс»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, что соперник будет играть быстро, крупная и мобильная команда. Немножко не вошли в игру, но потом сыграли хорошо. Дисциплина бьет класс, продолжаем движение в правильном направлении шаг за шагом, шлифуем игру, чтобы действовать надёежно и просто. Состояние Нестерова? Тренируется, готовится к следующим играм, решили, что ему нужен период, чтобы восстановиться. У него нет травмы, Никита выглядел уставшим, мы решили прояснить этот вопрос до конца. У нас идет процесс изучения того, как он себя чувствует», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.