Федоров — о победе ЦСКА над «Автомобилистом»: «Дисциплина бьет класс»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Понимали, что соперник будет играть быстро, крупная и мобильная команда. Немножко не вошли в игру, но потом сыграли хорошо. Дисциплина бьет класс, продолжаем движение в правильном направлении шаг за шагом, шлифуем игру, чтобы действовать надёежно и просто. Состояние Нестерова? Тренируется, готовится к следующим играм, решили, что ему нужен период, чтобы восстановиться. У него нет травмы, Никита выглядел уставшим, мы решили прояснить этот вопрос до конца. У нас идет процесс изучения того, как он себя чувствует», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.
ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Спартак
|22
|10
|12
|25
|7
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|22
|8
|14
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|21
|14
|7
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|21
|11
|10
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|22.10
|13:30
|
Сибирь – Витязь
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -