Ротенберг — о Знарке: «С большим уважением к нему отношусь, мы многое прошли вместе. Удачи ему и «Ак Барсу»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о взаимоотношениях с тренером «Ак Барса» Олегом Знарком после поражения от казанцев в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5).
«Мы на каждую игру настраиваемся, на любого соперника только на победу. Я знаком со многими тренерами, кто против нас на мостик выходит. С большим уважением отношусь к Олегу Валерьевичу, мы многое прошли вместе, много выиграли вместе. Хочу пожелать удачи ему и его тренерскому штабу, всей команде «Ак Барс». А нам готовиться серьезно к этим играм, будет потом второй матч с казанцами. Но сейчас мы готовимся к следующей игре в Нижнекамске, все мысли об этой игре. Сильная быстрая команда, обыгрывает лидеров.
Состав на будущее? Зачем давать сопернику карты в руки, как положено заявим за час до игры. По вратарю надо сначала изучить все, у нас нет звездных игроков, у нас команда-звезда. Есть два сильных вратаря и у всех есть шанс сыграть. Всегда надо смотреть на вратаря как на человека, который делает все возможное от себя. Вопросы должны быть к тем, кто на поле был, кто дал бросить. Думать улучшить игру в обороне, помочь своему вратарю», — сказал Ротенберг.
Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год.
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