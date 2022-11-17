Знарок — о слухах об отставке: «Это к игре не относится. На меня и игру сегодня никак не повлияло»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над СКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С победой всех, меня и команду. Но это еще не тот Ак Барс, который мне нужен. Было много того, что мне понравилось. Знаете, если сейчас об этом разговаривать, то много времени уйдет.

Слухи об отставке? Это к игре не относится. Давайте вопросы об игре, сегодняшнем матче. На меня то, что пишут, никак не влияет, на игру сегодня не повлияло», — сказал Знарок.

Ранее в прессе публиковалась информация о возможном увольнении Знарка в случае неудачи клуба в ближайших нескольких играх.