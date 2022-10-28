Ротенберг: «Отличная игра, мы были обязаны победить»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (4:3 Б).

«Боевая игра, интересный хоккей, полные трибуны — огромная благодарность болельщикам, приятно было играть. Хорошее начало с нашей стороны, потом соперник добавил, нам пришлось перестраиваться, были травмы во время игры. Ребята — молодцы, выполнили установку. Отличная игра, мы были обязаны победить. Работаем дальше, совсем скоро следующая игра — разберем ошибки и будем улучшать нашу игру», — цитирует Ротенберга пресс-служба официального сайта КХЛ.

СКА одержал 22-ю победу в сезоне КХЛ-2022/23. Команда лидирует в турнирной таблице Запада с 45 очками в 24 матчах.

«Динамо» расположилось на третьей позиции, имея в активе 32 очка.