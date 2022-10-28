Белов — о поражении «Авангарда»: «Видимо, не хватило какого-то чернового гола»
Защитник «Авангарда» Антон Белов высказался о поражении команды от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).
«Бывают такие матчи. Стопроцентные моменты надо забивать, а вратарь чудеса творит. И мы из него героя делаем, и он здорово играет. Видимо, не хватило какого-то чернового гола. С нулем шайб тяжело выигрывать, а ошибки всегда будут в хоккее. Мы совершили на одну больше и проиграли. Мы играли с самого начала по нашей системе, не отступали. Но это же игра, а не математика. То, что проходило всегда, может не пройти. В третьем периоде «Адмирал» чуть откатился, у нас было больше контроля. Но все понимали, что игра идет до ошибки. Возможно, они как раз нашей ошибки ждали. Мы давили-давили, большинство было. Но сегодня ничего не сработало», — приводит слова Белова пресс-служба официального сайта КХЛ.
На данный момент команда из Омска занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко). «Адмирал» расположился на 5-й позиции (25 очков).
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