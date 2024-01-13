Ротенберг: «Ковальчук? Я не комментирую игроков соперника. Он отличный парень и хоккеист»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча со «Спартаком» (5:2) ответил на вопрос об игре форварда московской команды Ильи Ковальчука, который забил гол.

— Против вашей команды сыграл Илья Ковальчук, с которым мы очень хорошо знакомы по работе в СКА. Можете сказать несколько слов о нем?

— Я не комментирую игроков соперника.

— Что в принципе думаете об Илье?

— Отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас такие игроки в лиге.

— Удивляет, что он в 40 лет продолжает профессиональную карьеру?

— Это здорово. Здоровый образ жизни — всем пример.

Ковальчук выступал за СКА с 2013 по 2018 год. В декабре 2023 года 40-летний россиянин подписал контракт со «Спартаком». В текущем сезоне на счету 4 (3+1) очка в 6 матчах.