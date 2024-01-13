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Сегодня, 08:25

Судья Наумов после скандала с Кравцом вновь будет работать на матче «Авангарда»

Сергей Разин
корреспондент
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Денис Наумов.
Фото Global Look Press

«Авангард» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ 13 января встретится с «Амуром».

Одним из главных арбитров встречи станет Денис Наумов, который в предыдущем матче команд нецензурно обратился к главному тренеру омичан Михаилу Кравцу и сказал ему закрыть рот.

Позднее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал поведение Наумова неподобающим и заявил, что судья будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

Михаил Кравец. Арбитр обматерил главного тренера «Авангарда». Еще один судейский скандал в КХЛ

Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.

Матч «Амур» — «Авангард» пройдет сегодня, 13 января и начнется в 10:00 мск.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Михаил Кравец
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 49 33 16 69
3 Сал. Юлаев 49 30 19 63
4 Трактор 51 28 23 61
5 Автомобилист 51 28 23 61
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 49 28 21 58
8 Сибирь 51 23 28 55
9 Нефтехимик 51 21 30 51
10 Амур 49 21 28 50
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 49 14 35 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 СКА 50 33 17 68
4 Спартак 51 30 21 67
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 49 24 25 55
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 51 16 35 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
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13.01 10:00
Амур – Авангард
 - : -
13.01 14:30
Автомобилист – Лада
 - : -
13.01 18:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
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