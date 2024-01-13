Ротенберг — о победе над «Спартаком»: «В первом периоде сыграли не совсем правильно»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

— Ожидали такого матча. В первом периоде сыграли не совсем правильно, — приводит слова Ротенберга официальный сайт клуба. — Разобрали все эти моменты в перерыве. Ребята — молодцы, хорошо отреагировали. Во втором периоде выполнили то, что мы просили. В третьем периоде надо играть лучше. Всех с победой, но надо разобрать ошибки. Есть над чем работать.

— По первым двум периодам было видно, что вы хорошо подготовились к «Спартаку». Был специальный разбор этой команды?

— Мы всегда разбираем соперников и стараемся играть на наших сильных сторонах. Те моменты, которые сегодня создал соперник, — это наши собственные ошибки. Надо их убирать и выполнять игровое задание. То, что мы видели во втором периоде. Это хороший пример для нас на будущее. Разберем моменты, где мы допустили ошибки, — будет собрание. Все улучшим и будем добавлять.

— Расшифруете, какие ошибки вы предотвратили против «Спартака»?

— У нас еще все впереди. Важно держать информацию внутри команды и работать на наших сильных сторонах. Обсудим все это в конце сезона.

СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (67) опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

14 января СКА сыграет на выезде с «Северсталью», «Спартак» в этот же день примет «Металлург».