«Металлург» обыграл «Адмирал»
«Металлург» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе хозяев отметились Никита Михайлис, Никита Гребенкин, Роман Канцеров, Павел Акользин и Максим Карпов. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Антон Берлев.
После 61 матча «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Адмирал» — 11-й (47 очков в 60 играх).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Михайлис — 18 (Яковлев, Юров), 9:54 — 1:0. Гребенкин — 17 (Орехов, Еременко), 13:35 — 2:0. Канцеров — 7 (Орехов, Силантьев), 18:04 — 3:0. Берлев — 8 (Горшков), 38:39 — 3:1. Акользин — 15 (Карпов), 50:35 — 4:1. Карпов — 12 (Квартальнов), 52:52 — 5:1.
Вратари: Набоков — Демченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 38 (16+14+8) — 32 (10+11+11).
Судьи: Васильев, Гофман.
6 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|59
|37
|22
|80
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -