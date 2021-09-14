Роман Ротенберг рассказал, почему Аскаров выступает за клуб ВХЛ «СКА-Нева»

Генеральный директор СКА и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о развитии вратаря Ярослава Аскарова.

— Этот вопрос лежит в спортивной плоскости. Как и любой наш вратарь, Аскаров имеет возможность играть постоянно. Если вы смотрели его последний матч, то он добавил. Наша задача — хорошо подготовить Аскарова к молодежному чемпионату мира.

— Связано ли то, что Аскаров в вышке, с тем, что он не подписывает новый контракт со СКА?

— Мы даже не обсуждали с ним новый контракт. Ситуация со всеми нашими игроками никак не связана с их контрактами — вопрос только в спортивной составляющей. Если мы делаем ставку на игрока, развиваем его в течение нескольких лет, то ожидаем, что он максимально нам поможет. Но мы не можем за него играть, тренироваться.