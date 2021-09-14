«Сочи» пригласил на матч против «Ак Барса» группу поддержки казанского клуба
17:15
«Сочи» пригласил на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» группу поддержки казанского клуба.
Напомним, за несколько дней до старта сезона «Ак Барс» решил отказаться от своей группы поддержки Bars Angels.
Матч «Сочи» — «Ак Барс» состоится сегодня, 14 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю