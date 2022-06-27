Ротенберг рассказал о подготовке СКА к новому сезону: «Максимально усиливаем команду, делаем шаги вперед»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подготовке команды из Санкт-Петербурга к новому сезону.

— Расскажите, как проходит подготовка к сезону у СКА?

— У нас все по плану. Мы готовимся к сезону, максимально усиливаем команду. Делаем шаги вперед, работа ведется. Вся команда смотрела игры Кубка Стэнли, что-то берем себе на вооружение. Мы учимся каждый день, — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.