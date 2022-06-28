Защитник «Спартака» Никишин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Защитник «Спартака» Александр Никишин поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

— Любой спортсмен хочет превзойти тот результат, которого он добился ранее. Надо работать. Так что загадывать не буду, что получится. В любом случае мы провели достойную серию против СКА во втором раунде Кубка Гагарина, хоть и проиграли в пяти матчах. «Спартак» показал, что может играть на равных с любым соперником. Надо прибавлять и улучшать результаты.

— Уже ощущаете себя одним из лидеров команды?

— Не ощущаю. Возраст не позволяет вести себя как лидеру. Шайбы до сих пор заставляют собирать на тренировках (улыбается).

— Кто заставляет?

— Возраст заставляет. Я один из самых младших в команде, так что это даже не обговаривается.

— Вы же уже вице-чемпион Олимпиады... Может, хватит вам шайбы собирать?

— Нет, я так не думаю (улыбается), — приводит слова игрока издание «Известия».

В минувшем сезоне КХЛ «Спартак» уступил СКА в полуфинале Западной конференции со счетом в серии 1-4.