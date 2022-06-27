«Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Нужно делать события внутри страны». Интервью Ротенберга
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопросы об актуальных событиях из мира хоккея. Главный тренер СКА — об инциденте с клюшкой, хоккее «3 на 3» и подготовке команды к новому сезону.
— «Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли. Следили за командами? Кого изначально считали фаворитом?
— Да, следил за командами, смотрел все матчи. «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — две сильнейшие команды. «Тампа» третий раз подряд выходит в финал. В эпоху потолка зарплат это очень серьезный результат. Обе команды равны, разница незначительна. «Эвеланш» были голодны до победы. С точки зрения состава они очень сильны. Уже несколько лет у них сильная и талантливая команда. Они взяли нового вратаря Дарси Кемпера, который здорово себя проявил на прошлом чемпионате мира. Мы как раз таки играли против него со сборной России на ЧМ-2021. Он сильнейший вратарь. Думаю, что это сыграло свою роль.
— Как бы вы оценили игру Валерия Ничушкина в этом сезоне?
— Он здорово проявил себя, вышел на новый для себя уровень, получил доверие тренера. Он прошел систему подготовки в России, привлекался в сборную. Мы гордимся достижениями Ничушкина, он молодец. Он всегда обладал хорошими качествами. Мощный и габаритный игрок.
— Кубок Стэнли нельзя привезти в Россию. Что вы думаете по этому поводу?
— Это политика. Спорт должен быть вне ее. На этот вопрос может быть только такой ответ. Мы думаем о России и о том, чтобы наши болельщики следили за спортивными событиями.
— Североамериканские болельщики раскритиковали игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Они просят не впускать его в страну. Как вы думаете, на чем основывается такое поведение?
— Общественное мнение формируется за счет медиа. Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта. Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны. Мы стараемся это делать.
— Например, хоккей «3 на 3»?
— Да, это новое событие для болельщиков. Охват первого тура — 53 миллиона, второго — 77,3 миллиона. Это уже достаточно высокие показатели. То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Овечкин — молодец. Это современный подход, который популяризирует и хоккей, и футбол. Раньше в это время все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования, за которыми интересно следить. Надо поблагодарить тех, кто занимается этими проектами.
— На днях в Сети появилось видео, на котором вы во время игры бьете соперника клюшкой. Что произошло?
— Это хоккейный эпизод. После игры пожали друг другу руки. Илья Чабан всегда играет в жесткой манере. Думаю, что это все раздули сильно. Это обычный хоккейный эпизод. Хоккей в формате «3 на 3» — достаточно плотный, в нем много единоборств и стыков. Это мужская жесткая игра. Конечно, надо контролировать эмоции. На льду идет борьба, а после матча все жмут друг другу руки. Такие моменты случаются. Эту историю немного раздули. Это эмоции. Но мы для того и играем, чтобы они были. От эмоций идет рейтинг, потому что зритель видит, что все по-настоящему. После матча мы пожали друг другу руки.
— Расскажите, как проходит подготовка к сезону у СКА?
— У нас все по плану. Мы готовимся к сезону, максимально усиливаем команду. Делаем шаги вперед, работа ведется. Вся команда смотрела игры Кубка Стэнли, что-то берем себе на вооружение. Мы учимся каждый день.
Дмитрий Барулев
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72