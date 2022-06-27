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Сегодня, 16:35

«Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Нужно делать события внутри страны». Интервью Ротенберга

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Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Global Look Press
Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
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Вице-президент ФХР в интервью «СЭ» высказался о дебюте Овечкина в футболе, успехах Ничушкина и финале Кубка Стэнли.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопросы об актуальных событиях из мира хоккея. Главный тренер СКА — об инциденте с клюшкой, хоккее «3 на 3» и подготовке команды к новому сезону.

— «Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли. Следили за командами? Кого изначально считали фаворитом?

— Да, следил за командами, смотрел все матчи. «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — две сильнейшие команды. «Тампа» третий раз подряд выходит в финал. В эпоху потолка зарплат это очень серьезный результат. Обе команды равны, разница незначительна. «Эвеланш» были голодны до победы. С точки зрения состава они очень сильны. Уже несколько лет у них сильная и талантливая команда. Они взяли нового вратаря Дарси Кемпера, который здорово себя проявил на прошлом чемпионате мира. Мы как раз таки играли против него со сборной России на ЧМ-2021. Он сильнейший вратарь. Думаю, что это сыграло свою роль.

Хоккеисты &laquo;Колорадо&raquo; с&nbsp;Кубком Стэнли. Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?

— Как бы вы оценили игру Валерия Ничушкина в этом сезоне?

— Он здорово проявил себя, вышел на новый для себя уровень, получил доверие тренера. Он прошел систему подготовки в России, привлекался в сборную. Мы гордимся достижениями Ничушкина, он молодец. Он всегда обладал хорошими качествами. Мощный и габаритный игрок.

Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

— Кубок Стэнли нельзя привезти в Россию. Что вы думаете по этому поводу?

— Это политика. Спорт должен быть вне ее. На этот вопрос может быть только такой ответ. Мы думаем о России и о том, чтобы наши болельщики следили за спортивными событиями.

— Североамериканские болельщики раскритиковали игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Они просят не впускать его в страну. Как вы думаете, на чем основывается такое поведение?

— Общественное мнение формируется за счет медиа. Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта. Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны. Мы стараемся это делать.

— Например, хоккей «3 на 3»?

— Да, это новое событие для болельщиков. Охват первого тура — 53 миллиона, второго — 77,3 миллиона. Это уже достаточно высокие показатели. То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Овечкин — молодец. Это современный подход, который популяризирует и хоккей, и футбол. Раньше в это время все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования, за которыми интересно следить. Надо поблагодарить тех, кто занимается этими проектами.

&laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo;. Рекорд Василевского и уникальное достижение «Колорадо». Вся статистика финала Кубка Стэнли

— На днях в Сети появилось видео, на котором вы во время игры бьете соперника клюшкой. Что произошло?

— Это хоккейный эпизод. После игры пожали друг другу руки. Илья Чабан всегда играет в жесткой манере. Думаю, что это все раздули сильно. Это обычный хоккейный эпизод. Хоккей в формате «3 на 3» — достаточно плотный, в нем много единоборств и стыков. Это мужская жесткая игра. Конечно, надо контролировать эмоции. На льду идет борьба, а после матча все жмут друг другу руки. Такие моменты случаются. Эту историю немного раздули. Это эмоции. Но мы для того и играем, чтобы они были. От эмоций идет рейтинг, потому что зритель видит, что все по-настоящему. После матча мы пожали друг другу руки.

— Расскажите, как проходит подготовка к сезону у СКА?

— У нас все по плану. Мы готовимся к сезону, максимально усиливаем команду. Делаем шаги вперед, работа ведется. Вся команда смотрела игры Кубка Стэнли, что-то берем себе на вооружение. Мы учимся каждый день.

Дмитрий Барулев

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
ФХР
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4
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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