«Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Нужно делать события внутри страны». Интервью Ротенберга

Вице-президент ФХР в интервью «СЭ» высказался о дебюте Овечкина в футболе, успехах Ничушкина и финале Кубка Стэнли.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопросы об актуальных событиях из мира хоккея. Главный тренер СКА — об инциденте с клюшкой, хоккее «3 на 3» и подготовке команды к новому сезону.

— «Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли. Следили за командами? Кого изначально считали фаворитом?

— Да, следил за командами, смотрел все матчи. «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — две сильнейшие команды. «Тампа» третий раз подряд выходит в финал. В эпоху потолка зарплат это очень серьезный результат. Обе команды равны, разница незначительна. «Эвеланш» были голодны до победы. С точки зрения состава они очень сильны. Уже несколько лет у них сильная и талантливая команда. Они взяли нового вратаря Дарси Кемпера, который здорово себя проявил на прошлом чемпионате мира. Мы как раз таки играли против него со сборной России на ЧМ-2021. Он сильнейший вратарь. Думаю, что это сыграло свою роль.

— Как бы вы оценили игру Валерия Ничушкина в этом сезоне?

— Он здорово проявил себя, вышел на новый для себя уровень, получил доверие тренера. Он прошел систему подготовки в России, привлекался в сборную. Мы гордимся достижениями Ничушкина, он молодец. Он всегда обладал хорошими качествами. Мощный и габаритный игрок.

Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

— Кубок Стэнли нельзя привезти в Россию. Что вы думаете по этому поводу?

— Это политика. Спорт должен быть вне ее. На этот вопрос может быть только такой ответ. Мы думаем о России и о том, чтобы наши болельщики следили за спортивными событиями.

— Североамериканские болельщики раскритиковали игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Они просят не впускать его в страну. Как вы думаете, на чем основывается такое поведение?

— Общественное мнение формируется за счет медиа. Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта. Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны. Мы стараемся это делать.

— Например, хоккей «3 на 3»?

— Да, это новое событие для болельщиков. Охват первого тура — 53 миллиона, второго — 77,3 миллиона. Это уже достаточно высокие показатели. То же самое, когда Овечкин играет в футбол. Овечкин — молодец. Это современный подход, который популяризирует и хоккей, и футбол. Раньше в это время все следили только за Кубком Стэнли, а сейчас появились новые соревнования, за которыми интересно следить. Надо поблагодарить тех, кто занимается этими проектами.

— На днях в Сети появилось видео, на котором вы во время игры бьете соперника клюшкой. Что произошло?

— Это хоккейный эпизод. После игры пожали друг другу руки. Илья Чабан всегда играет в жесткой манере. Думаю, что это все раздули сильно. Это обычный хоккейный эпизод. Хоккей в формате «3 на 3» — достаточно плотный, в нем много единоборств и стыков. Это мужская жесткая игра. Конечно, надо контролировать эмоции. На льду идет борьба, а после матча все жмут друг другу руки. Такие моменты случаются. Эту историю немного раздули. Это эмоции. Но мы для того и играем, чтобы они были. От эмоций идет рейтинг, потому что зритель видит, что все по-настоящему. После матча мы пожали друг другу руки.

— Расскажите, как проходит подготовка к сезону у СКА?

— У нас все по плану. Мы готовимся к сезону, максимально усиливаем команду. Делаем шаги вперед, работа ведется. Вся команда смотрела игры Кубка Стэнли, что-то берем себе на вооружение. Мы учимся каждый день.

Дмитрий Барулев