Минское «Динамо» будет сотрудничать с новой командой МХЛ из Белоруссии

Минское «Динамо» и белорусский представитель в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) «Динамо-Шинник» подпишут договор о сотрудничестве, сообщает сайт клуба.

«Я думаю, что появление белорусской команды в МХЛ откроет еще большие возможности для нашей молодежи. Ведь теперь у нашей страны появился свой клуб в одной из сильнейших молодежных лиг не только Европы, но и мира. В Бобруйске смогут готовить резерв в очень конкурентных условиях», — сказал генеральный директор «зубров» Сергей Сушко.

Напомним, «Динамо-Шинник» в сезоне-2022/23 будет выступать в МХЛ в дивизионе «Серебряный».