Роман Ротенберг получает 50 миллионов рублей на посту главного тренера СКА

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По информации «СЭ», главный тренер СКА Роман Ротенберг получает на своем посту 50 миллионов рублей.

42-летний специалист возглавляет СКА с 2022 года.

После 13 матчей СКА с 12 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.