Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

«Металлург» победил «Салават Юлаев», Гребенкин сделал хет-трик

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (6:3) в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В составе хозяев свой первый хет-трик в лиге оформил форвард Никита Гребенкин. 20-летний нападающий отличился в равных составах и в большинстве, а также забросил шайбу в пустые ворота в меньшинстве.

«Магнитка» (25 очков), лидирующая в регулярном чемпионате, одержала четвертую победу подряд.

«Салават» (14 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Голы: Гребенкин — 4 (Грасс), 5:35 — 1:0. Михайлис — 4 (бол., Петунин, Юров), 27:44 — 2:0. Петунин — 2 (Яковлев, Юров), 39:48 — 3:0. Сучков — 1, 42:32 — 3:1. Дроздов — 2 (мен., Башкиров), 48:32 — 3:2. Гребенкин — 5 (бол., Пресс, Яковлев), 48:52 — 4:2. Канцеров — 1 (Акользин, Квартальнов), 54:53 — 5:2. Алалыкин — 1 (Кулемин, Хмелевский), 55:08 — 5:3. Гребенкин — 6 (мен., п.в.), 59:34 — 6:3.

Вратари: Загидулин — Ежов (57:43 — 59:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (11+12+9) — 29 (8+7+14).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

6 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7777 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Никита Гребенкин
0
Читайте также
Дэвид Бекхэм вынудил рассказать свою супругу Викторию, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Боец UFC Бобби Грин снова обвинил Махачева в употреблении допинга
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Динамо Минск» — «Локомотив»: прямая трансляция матча КХЛ

КХЛ: ЦСКА — СКА и другие матчи 5 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 16 11 5 25
2 Автомобилист 15 9 6 20
3 Лада 16 8 8 20
4 Ак Барс 14 9 5 19
5 Сибирь 15 7 8 16
6 Авангард 13 7 6 16
7 Трактор 15 7 8 16
8 Сал. Юлаев 14 7 7 14
9 Адмирал 13 5 8 12
10 Амур 13 4 9 12
11 Барыс 14 3 11 10
12 Нефтехимик 13 3 10 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 Торпедо 14 10 4 21
3 Сочи 14 10 4 20
4 Динамо М 14 10 4 20
5 Спартак 15 8 7 18
6 ЦСКА 14 7 7 15
7 Динамо Мн 13 6 7 14
8 Северсталь 13 6 7 13
9 Куньлунь РС 17 6 11 13
10 СКА 13 6 7 12
11 Витязь 14 3 11 7
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 12:30
Адмирал – Лада
 3 : 2
6.10 15:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 4
6.10 17:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 6 : 3
6.10 19:00
ЦСКА – СКА
 - : -
6.10 19:00
Витязь – Барыс
 - : -
6.10 19:30
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости