Робинсон провел 450 матчей в КХЛ
17:38
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон провел 450 матчей в КХЛ, сообщается в официальном Twitter клуба.
34-летний канадец выступает за арамейцев с лета 2017 года. Также на его счету игры за рижское и московское «Динамо».
В 450 матчах Робинсон набрал 203 (68+135) очка при коэффициенте полезности «+217» и 222 минутах штрафа.
Мэт Робинсон достиг отметки в 4??5??0?? матчей в @khl ??#МЫЦСКА #ЦСКАрмия #ЦВБП pic.twitter.com/x9eK4LxMsz— ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 27, 2020
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