Защитник ЦСКА Мэт Робинсон провел 450 матчей в КХЛ, сообщается в официальном Twitter клуба.

34-летний канадец выступает за арамейцев с лета 2017 года. Также на его счету игры за рижское и московское «Динамо».

В 450 матчах Робинсон набрал 203 (68+135) очка при коэффициенте полезности «+217» и 222 минутах штрафа.