Рижское «Динамо» уступило «Северстали», проиграв пятый матч кряду

Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Северстали» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу забросил Егор Морозов, оформивший дубль в данной встрече.

После этой победы череповчане поднялись на седьмое место на «Западе» с 34 очками, рижане — последние с 13 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Няттинен — 2 (бол., Кодола, Вовченко), 19:56 — 0:1. Шваненбергс — 1 (Паршин, Витасек), 24:16 — 1:1. Майоне — 3 (бол., Паршин, Дарзиньш), 25:57 — 2:1. Морозов — 3 (бол., Няттинен, Провольнев), 28:40 — 2:2. Паршин — 5 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 38:20 — 3:2. Вовченко — 8 (бол., Лалонд, Кодола), 39:15 — 3:3. Морозов — 4 (Лалонд, Петунин), 61:44 — 3:4.

Вратари: Проскуряков — Подъяпольский.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 23 (11+9+3+0) — 33 (6+15+11+1).

Судьи: Гамалей, Ромасько.

4 декабря. Рига. «Арена Рига».