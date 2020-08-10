Рижское «Динамо» подписало пробные контракты с двумя хоккеистами

Канадский защитник Мэтью Майоне и латвийский форвард Ренарс Крастенбергс подписали пробные контракты с «Динамо», сообщает официальный Twitter клуба.

29-летний Мэтью Майоне прошлый регулярный чемпионат КХЛ начинал в китайском «Куньлуне», после чего успел поиграть за минское и рижское «Динамо». Всего всего в регулярном чемпионате защитник провел 23 матча, отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-7».

21-летний Ренарс Крастенбергс до этого играл в Хоккейной лиге Онтарио за «Ошава Дженералс, за который провел 57 матчей и набрал 71 (37+34) очко, и в ECHL за «Вилинг Нейлерс», где сыграл в 59 матчах и набрал 74 (32+42) балла.