Рижское "Динамо" обыграло минское

"Динамо" из Риги обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане в таблице Западной конференции идут на девятом месте отстают на 1 очко от плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бут - 2 (Уиркош, Хауден), 1:14 - 0:1. Макмиллан - 5 (Алишаускас, Дзиеркалс), 28:43 - 1:1. Дарзиньш - 15 (Майоне, Редлихс), 49:44 - 2:1. Терещенко - 4 (Пулккинен, С. Костицын), 59:57 - 2:2.

Победный буллит: Майоне.

Вратари: Гудлевскис - Энрот (59:07 - 59:57).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 33 (7+15+8+3) - 24 (9+2+11+2).

Судьи: Акузовский, Оленин.

24 января. Рига. "Арена Рига".