Рижское "Динамо" хотело бы сохранить Майоне, спевшего под гитару на Матче звезд КХЛ

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что клуб хотел бы продлить контракт с одним из лучших бомбардиров команды и участником Матча звезд КХЛ, защитником Мэтью Майоне. В 58 матчах регулярного чемпионата 28-летний хоккеист набрал 46 очков (11 шайб + 35 передач). В январе Майоне после участия в конкурсах во время Матча звезд КХЛ взял гитару и спел песню "Hey ho" группы Lumineers.

– С каждым игроком отдельная ситуация, отдельный разговор, – приводит ТАСС слова Савицкиса. – Нам он нравится, мне лично симпатично, как он играет и ведет себя в команде, вообще интересный человек, поэтому мы хотели бы с ним продолжить сотрудничество. Я не скрываю, что Майоне нравится нам, если будут правильные критерии, на основе которых мы разбираем игроков, тогда мы сделаем все, чтобы он остался.

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