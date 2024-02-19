Ринат Дасаев считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок Гагарина в этом году

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев оценил перспективы хоккейных красно-белых в борьбе за Кубок Гагарина в этом году.

«Спартак» играет хорошо в этом сезоне. Хорошо начали сезон, потом был спад, сейчас опять наладилась ситуация. Самое главное, что вышли в плей-офф. Там матчи уже более ответственные, поэтому психологическое состояние будет играть большую роль. Претендовать на Кубок Гагарина? Почему нет? Конечно, они претенденты. Я же все-таки болею за «Спартак» и желаю удачи. Буду приходить, болеть!» — цитирует Дасаева Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 84 очка за 65 проведенных матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда под руководством Алексея Жамнова досрочно обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.