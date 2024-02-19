Атанасов вернулся к тренировкам на льду с «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов вернулся к тренировкам на льду с командой после повреждения.

19 февраля пресс-служба нижегородского клуба в Telegram-канале опубликовала фотографии 21-летнего игрока с занятий на ледовой арене.

Атанасов получил травму 4 января в матче с «Куньлунь» (3:2). В начале первого периода он столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу.

В текущем сезоне форвард провел 43 матча в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 39 (19+20) очков.