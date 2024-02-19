Щитов: «Я не думаю, что игроки «Трактора» в плей-офф будут мальчиками для битья»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов оценил шансы «Трактора» на выход в поздние стадии плей-офф.

«Я не думаю, что игроки «Трактора» в плей-офф будут мальчиками для битья. Команда зацепится, в составе опытные хоккеисты, которые расправят крылья, потому что год не были в плей-офф», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

«Трактор» располагается на 6-м месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 74 очка в 65 матчах.

В последний раз клуб из Челябинска участвовал в плей-офф в сезоне-2021/22. Тогда команда дошла до финала конференции, где уступила «Металлургу» в пятиматчевой серии.