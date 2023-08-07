Косов — о Кинэне и Морисе: «Они не смотрели на имена и регалии. Если игрок не справляется, им без разницы, кто он»
Нападающий Ярослав Косов в интервью «СЭ» прокомментировал совместную работу с канадскими тренерами — Майком Кинэном и Полом Морисом.
— Вам повезло с первыми тренерами взрослой карьеры. Сначала Пол Морис, потом Майк Кинэн.
— Конечно. Первое время пребывал в шоке. К нам приехали тренеры из НХЛ. И Морис, и Кинэн — уважаемые люди, иностранцы. Старался делать все, чтобы попасть в состав. У нас была огромная конкуренция. Много талантливых игроков-ровесников из МХЛ. И нам говорили, что играть будут те, кто лучше.
— Морис в сравнении с Кинэном совсем другой?
— Верно. Спокойный тренер, но требовательный. У него все нужно выполнять четко. Если ты не можешь это сделать, то не будешь играть. С Морисом было так. Можно сразу сесть в запас. Что Морис, что Кинэн не смотрели на имена и регалии. Если игрок не справляется, им без разницы, кто он. Зато такой подход нравился молодым. Не было чувства: ой, все равно поставят других, а не нас. Каждый имел шанс попасть в состав. Мы играли и в плей-офф, и в финале.
— Кинэн и Морис вызывали вас на личные беседы?
— Постоянно. Каждый индивидуально общался с игроками. Беседовали об ошибках на льду, в чем нужно добавлять. Особенно когда попадали в серии поражений. Каждому игроку спокойно объясняли недостатки, ошибки. Никакой паники — все грамотно, четко и спокойно.
Полностью интервью с Ярославом Косовым можете прочитать на сайте «СЭ».
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