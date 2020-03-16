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Решение по плей-офф КХЛ пока не принято, наиболее вероятный вариант — остановка до 10 апреля

23:02
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По информации «СЭ», существуют три варианта решения по сезону КХЛ — на вечер понедельника оно еще не было принято.

Первый — все-таки продолжить чемпионат, несмотря на снятие «Барыса» и «Йокерита», и проблему с проведением московского дерби. Вероятность его воплощения стоит оценить как очень небольшую.

Два других связаны с остановкой чемпионата — либо до 1 апреля, либо до 10. Второй из них, с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете спортивных соревнований численностью участников больше 50 человек, на данный момент выглядит более логичным и реальным.

Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

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