Решение о количестве хоккейных матчей на «Газпром Арене» будет принято до конца октября

Член совета директоров СКА и КХЛ, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что решение о количестве хоккейных матчей с участием сборной России и питерской команды на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будет принято до конца октября.

— Поскольку никаких помех со стороны футбольного календаря нет, то есть идея вместо двух матчей сыграть три, один из которых будет матч сборной, — приводит ТАСС слова Медведева. — Если сделать так, чтобы зрителей не только на хоккей привлекать, но и на культурно-массовые мероприятия, то можно добиться такой же высокой посещаемости, как в декабре прошлого года. У нас еще есть время, чтобы взвесить все аргументы, думаю, что до конца октября будет принято решение и начнется соответствующая маркетинговая кампания. Стадион уже доказал, что он будет центром притяжения не только для футбольных болельщиков, здесь каждый элемент имеет огромное значение.

В конце 2018 года на арене, которая является домашним стадионом «Зенита», прошли два матча. 16 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла Финляндию (5:0), а 22 декабря СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

В этом году Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря. 17 декабря СКА проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», 19 декабря — с ЦСКА, а 22 декабря — с магнитогорским «Металлургом».