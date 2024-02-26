Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 установил новый рекорд средней посещаемости
В КХЛ установлен новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов, сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что посещаемость регулярного чемпионата в сезоне-2023/24 составила 6622 зрителя — теперь это первый результат в истории КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20 (6492 зрителя).
Кроме того, «регулярка» этого сезона стала четвертой по общей посещаемости — по итогам 782 матчей общая посещаемость в сезоне-2023/24 составляет 5 178 246 зрителей.
Сезоны, которые лидируют по этому показателю:
2014/2015 — 5 395 035 (840 матчей);
2016/2016 — 5 327 954 (870 матчей);
2015/2016 — 5 292 728 (840 матчей).
Плей-офф КХЛ сезона-2023/24 стартует 29 февраля. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|4 : 5 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|4 : 2
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|2 : 4
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|2 : 1 ОТ