Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 установил новый рекорд средней посещаемости

В КХЛ установлен новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что посещаемость регулярного чемпионата в сезоне-2023/24 составила 6622 зрителя — теперь это первый результат в истории КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20 (6492 зрителя).

Кроме того, «регулярка» этого сезона стала четвертой по общей посещаемости — по итогам 782 матчей общая посещаемость в сезоне-2023/24 составляет 5 178 246 зрителей.

Сезоны, которые лидируют по этому показателю:

2014/2015 — 5 395 035 (840 матчей);

2016/2016 — 5 327 954 (870 матчей);

2015/2016 — 5 292 728 (840 матчей).

Плей-офф КХЛ сезона-2023/24 стартует 29 февраля. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.