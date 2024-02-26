«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» на своем льду одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За казанскую команду голы забили Дмитрий Юдин, Семен Кошелев, Кирилл Семенов и Илья Сафонов. У клуба из Владивостока шайбы забросили Дмитрий Завгородний и Либор Шулак.

«Ак Барс» с 84 очками занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина встретится с «Автомобилистом». «Адмирал» (54 очка) стал 11-м по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Голы: Юдин — 7 (Шипачев, Петров), 5:15 — 1:0. Кошелев — 15, 6:46 — 2:0. Семенов — 13 (Галиев), 14:40 — 3:0. Завгородний — 8 (Петьков), 42:21 — 3:1. Шулак — 9 (Корбит, Панкратов), 45:17 — 3:2. Сафонов — 13 (бол., Радулов), 50:49 — 4:2.

Вратари: Билялов — Демченко (59:08).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+12+5) — 21 (4+9+8).

Судьи: Букин, Соин.

26 февраля. Казань. Дворец спорта. 2055 зрителей.